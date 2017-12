Euro'20:Roma fra candidate gara apertura

GINEVRA, 6 DIC - L'Esecutivo dell'Uefa, che si riunisce per l'ultima volta dell'anno domani a Nyon, designerà la città destinata a ospitare la partita d'apertura dell'Europeo 2020. Roma figura fra le candidate. Per ospitare il match inaugurale del torneo, che si disputerà in diversi paesi europei per celebrare i 60 anni dell'Uefa, oltre alla Capitale, sono candidate Amsterdam, Bruxelles, Glasgow, S.Pietroburgo. Roma era già stata scelta per ospitare alcune sfide dell'Europeo, fra le quali un quarto di finale. Semifinali e finale si disputeranno a Londra. L'Uefa determinerà anche la ripartizione geografica delle partite per evitare viaggi troppo lunghi alle squadre. L'altra competizione della quale parlerà l'Uefa domani è la futura Nations League, una sorta di mini-campionato per Nazionali che, dal prossimo settembre, sostituirà buona parte delle amichevoli. L'Italia è in I Divisione (Serie A), assieme ad altre 11 Nazionali - vi saranno in tutto quattro divisioni - e il sorteggio dei gironi si svolgerà a Losanna il 24 gennaio.