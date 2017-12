Fabregas:Contro Barca?Conta esser pronti

ROMA, 6 DIC - Cesc Fabregas potrebbe sfidare il proprio passato, negli ottavi di Champions, tornando a esibirsi sul terreno del Camp Nou di Barcellona, dov'è cresciuto. Il Chelsea, che si è piazzato secondo nel proprio girone alle spalle della Roma, può infatti incrociare PSG, Beskitas o appunto Barcellona. "Non importa contro chi verremo accoppiati, ma l'essere preparati per ogni avversario - ha detto il fantasista della compagine allenata da Antonio Conte -. Siamo una squadra competitiva e non dobbiamo avere paura di nessuno, come abbiamo già dimostrato. Se vuoi andare lontano, devi vincere sempre". "Volevamo passare da primi - ha spiegato Fabregas - abbiamo disputato una buona fase a gironi e meritavamo qualcosa di più. Il nostro obiettivo era vincere il girone". "Anche ieri sera, contro l'Atletico Madrid, abbiamo mostrato grande intensità, ma il pallone non è voluto entrare", ha aggiunto il centrocampista catalano. "Peccato che l'Atletico sia uscito dalla Champions, meritava di passare il turno", ha concluso.