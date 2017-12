Di Francesco, ...e tutti ci davano fuori

ROMA, 5 DIC - "E' stata una grande vittoria e difficile. Non è mai facile vincere in Champions. Sono soddisfatto per il primo posto del girone, all'inizio tutti ci davano per eliminati ma i ragazzi hanno sempre messo in campo grande determinazione fin dalla prima gara con l'Atletico Madrid". Eusebio Di Francesco così esprime la soddisfazione per il passaggio agli ottavi. "La differenza è stata tra il primo e il secondo tempo. Nel primo - ha aggiunto il tecnico - eravamo più bloccati, non ricreavamo mai le situazioni di vantaggio e volevamo tutti la palla sui piedi. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. Nel finale abbiamo avuto un po' il braccino anche perché qui a Roma non sono molto abituati a qualificarsi ed a vincere in Champions. Ma non mi accontento, c'è ancora molto lavoro da fare. Io ho sempre creduto a questa qualificazione, ho un mentalità positiva e propositiva: ho sempre creduto nel mo lavoro".