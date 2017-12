Alleagri "dobbiamo chiuderle prima"

ROMA, 5 DIC - "Nel primo tempo abbiamo sbagliato abbastanza, soprattutto nei primi 20 minuti. In Europa è sempre difficile vincere, dovevamo fare il secondo gol perché abbiamo avuto le occasioni per farlo. Anche perché poi potevamo pareggiarla a fine primo tempo su un calcio d'angolo e poi sarebbe diventata un'altra partita": l'allenatore della Juventus commenta così il passaggio agli ottavi della sua squadra. "Nel secondo tempo c'è stato un po' di appannamento - ha aggiunto - abbiamo sbagliato qualche passaggio e abbiamo dovuto difenderci per far passare il momento di sofferenza. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, anche nel chiudere le partite. Dobbiamo capire quando dare il morso decisivo all'avversario per vincere le gare e migliorare nelle scelte dei passaggi". "Dybala in difficoltà? E' un momento dove le cose non gli vengono bene e ci sta - le parole del tecnico bianconero - Anche l'anno scorso gli è successa la stessa cosa. Deve stare sereno e riprendere a fare le cose con grande semplicità".