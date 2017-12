Champions: Juventus agli ottavi

ROMA, 5 DIC - Juventus qualificata per gli ottavi di finale di Champions league. Ad Atene i bianconeri hanno battuto 2-0 l'Olympiacos nell'ultimo incontro della fase a gironi del gruppo D grazie alle reti di Cuadrado al 15' del primo tempo e di Bernardeschi al 90'. I bianconeri chiudono la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Barcellona che a sua volta ha battuto 2-0 lo Sporting Lisbona. Juventus in vantaggio dopo un quarto d'ora: spunto sulla sinistra di Alex Sandro, cross basso e teso, Cuadrado sbuca davanti alla porta e, senza contrasto, spedisce in rete. La partita si mette in discesa, ma nella ripresa i bianconeri soffrono il ritorno dell'Olympiacos che pur fuori dai giochi cerca il pari. Allo scadere arriva il raddoppio bianconero: il neo entrato Bernardeschi riceve palla sul vertice sinistro dell'area di rigore, punta la porta e mira al secondo palo con un sinistro perfetto per il 2-0 finale.