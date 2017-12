Champions: Roma agli ottavi

ROMA, 5 DIC - La Roma si è qualificata agli ottavi di Champions League grazie al successo per 1-0 sugli azeri del Qarabag, nell'ultimo incontro della fase a gironi (gruppo C). I giallorossi chiudono il girone al primo posto grazie anche la pareggio (1-1) tra Chelsea e Atletico Madrid con i Blues di Conte agli ottavi ma come seconda. A decidere il match dell'Olimpico è una reste di Diego Perotti, a segno all'inizio del secondo tempo: incursione dell'argentino che entra in area e serve Dzeko che sul filo del fuorigioco tura, Sehic para ma sul rimpallo Perotti infila di testa a porta vuota.