Sarri, Guardiola proverà a vincere

NAPOLI, 5 DIC - "Conosco Guardiola e sono certo che domani proverà a vincere, poi se lo Shakhtar farà risultato avrà fatto più punti e meriterà. Il City proverà a fare dei record, è la storia di Guardiola". Lo ha detto Maurizio Sarri alla vigilia della sfida decisiva contro il Feyenoord in Champions League, in cui il Napoli per qualificarsi agli ottavi deve vincere e sperare che il City batta lo Shakhtar. "Se passiamo - ha detto Sarri - sarebbe la prima volta che il Napoli va per due anni di fila agli ottavi di Champions e prenderemmo anche un bel premio economico. Non è facile stare nell'elite europea e ci potrebbe dare la convinzione che possiamo fare ancora di più in Europa. I ragazzi mi danno l'impressione quest'anno di sentirsi in prova, li vedo più determinati in campionato. Se passano sanno che siamo tra i più forti d'Europa e la prossima Champions la faremo a brutto muso".