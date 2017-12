Il Bologna presenta la terza maglia

BOLOGNA, 5 DIC - Nel corso di un 'dialogo' tra il cantante Luca Carboni e il club manager del Bologna Marco Di Vaio, è stata presentata 'a sorpresa' la terza maglia della squadra emiliana. La maglia 'third' 2017-2018 ha come colore dominante il blu royal, con bande verticali tono su tono nella parte anteriore ed è stata regalata al musicista e tifoso allo Store Macron di Galleria Cavour. La divisa si completa con gli short sempre blu royal con coulisse piatte blu con puntali rossi e bordo coscia con dettagli rosso e blu. I calzettoni, sempre in blu royal, presentano al centro due righe verticali rossoblù 'spezzate' dalla scritta Bologna FC 1909. All'incontro ha partecipato anche il patron del club, Joey Saputo.