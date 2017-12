Van Bronckhorst, motivazioni non mancano

NAPOLI, 5 DIC - "La motivazione non ci mancherà, domani giochiamo l'ultima gara in Europa di questa stagione, avremo l'ultima possibilità per fare punti e proveremo a battere una grande squadra come il Napoli". Lo ha detto l'allenatore del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Gli olandesi sono già eliminati e non possono sperare neanche nel terzo posto che porta in Europa League, ma garantiscono impegno, come sottolinea anche il difensore Scen Van Beek: "Proveremo a fare punti - dice - nelle ultime partite ci siamo un po' ripresi, ma il livello è molto alto. Speriamo in un buon risultato per l'onore del club. E' sempre bello giocare con squadre come il Napoli, possiamo alzare il nostro livello con avversari del genere e fare esperienza in Champions, faremo di tutto per fare punti".