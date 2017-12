Figc: Tommasi,presidente arrivi da campo

ROMA, 5 DIC - "Mi piacerebbe si potesse avere un presidente che parli di calcio, arrivando dal campo, dal punto di vista tecnico. Non c'è mai stato un ex calciatore professionista a capo della Figc". Così il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, commenta le voci di chi lo vedrebbe presidente Figc. Tommasi non si sbilancia in vista del voto del 29 gennaio, anche perché "non si sa se si andrà ad elezioni. Sono state indette, ma forse c'è ancora un commissariamento pendente. Questa settimana la Lega di A dovrebbe eleggere i propri rappresentanti, ma se non dovesse farlo ci potrebbe esser l'intervento del Coni". Tommasi ha parlato del rapporto tra sport e Governo: "Un ministero dello Sport farebbe bene a tutti. Recentemente, con Lotti, è stato dato questo incarico, ma non tutti i governi hanno deciso di mantenere questo ministero". Infine sul dibattuto Ius Soli il presidente dei calciatori dice: "La Germania campione, in Brasile aveva parecchi ragazzi di 2/a generazione, come penso sia il futuro dei paesi europei".