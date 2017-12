Torino: Molinaro, ci è mancato guizzo

TORINO, 5 DIC - I punti sono meno di quelli previsti e il Torino resta lontano dalla 'zona Europa', ma Molinaro, uno dei veterani della truppa di Mihajlovic, vede il bicchiere mezzo pieno: "E' vero che abbiamo rallentato il passo - dice il 34enne difensore granata a Torino channel - ma siamo riusciti a creare tanto e a mettere in difficoltà le avversarie. Questo discorso vale anche per le due partite di San Siro, contro Inter e Milan. Ci è mancato solo il guizzo in più, e anche un pizzico di fortuna". Difficilmente Ansaldi potrà rientrare prima dell'inizio del 2018: gli esami strumentali hanno appurato che l'argentino ha subito una "lesione miotendinea al retto femorale distale della coscia destra". Nuovi accertamenti sono previsti tra due settimane. Ansaldi oggi so è allenato in palestra, come pure Niang. Seduta personalizzata, sempre in palestra, per Obi.