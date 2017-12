Calcio: G.Chiellini e Mauri nuovi ds

FIRENZE, 05 DIC - Il fratello del difensore della Juventus Giorgio Chiellini e l'ex capitano della Lazio Stefano Mauri sono tra i nuovi direttori sportivi appena diplomatisi a Coverciano al termine di un corso durato sei settimane. A renderlo noto il Settore tecnico della Figc. Claudio Chiellini ha superato l'esame finale con il punteggio di 104 risultando uno dei tre studenti migliori del corso insieme a Lorenzo Maria Casciello (che si è diplomato con 102) e all'ex giocatore Andrea Catellani che si è appena ritirato dal calcio giocato per motivi di salute e oggi fa parte dello staff della Virtus Entella: per lui il massimo dei voti, 110 e lode. Tutti e tre hanno vinto, come previsto dal bando, una borsa di studio del valore, ciascuna, di un terzo della quota di partecipazione. Tra i diplomati anche l'attuale ds del settore giovanile del Cesena Luigi Piangerelli.