Giudice B: 3 giornate a Domizzi e Kupisz

ROMA, 5 DIC - Tre giornate di squalifica a Domizzi (Venezia) e Kupisz (Cesena): lo ha deciso oggi il giudice sportivo di Serie B, dopo le partite della 17/a giornata. I due giocatori sono stati sanzionati rispettivamente per avere rivolto "con plateale gestualità, un'espressione ingiuriosa" nei confronti dell'arbitro e "per avere colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di stop, invece, per Cacia (Cesena), Konatè (Pro Vercelli), Micai (Bari), Perrotta (Pescara), Signorini (Ternana), Bandinelli (Perugia), Bentivoglio (Venezia), Jajalo (Palermo), Murawski (Palermo).