Var debutta anche al Mondiale per club

ROMA, 5 DIC - La 14/a edizione del Mondiale per club, che prenderà il via domani ad Al-Ain, negli Emirati Arabi Uniti, vedrà l'esordio della Video assistant referee (Var), già introdotta nel campionato italiano. Lo strumento tecnologico sarà utilizzato nel torneo come sperimentazione in vista dei Mondiali dell'anno prossimo in Russia. La Var verrà utilizzata sia ad Abu-Dhabi che ad Al-Ain. Con il supporto della Fifa e dell'Ifab, gli organizzatori delle competizioni di circa 20 Paesi stanno già partecipando a una fase sperimentale con la Var prevista nell'arco di due anni.