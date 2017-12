Serie A, slitta bando diritti tv 2018-21

MILANO, 5 DIC - Slitta oltre capodanno la pubblicazione del bando per la vendita sul mercato nazionale dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-21. Secondo quanto filtra al termine della riunione odierna della commissione diritti tv della Lega, si è preferito posticipare ai primi giorni di gennaio l'appuntamento, inizialmente previsto per la fine di dicembre, per non costringere i manager dei potenziali acquirenti a lavorare alle offerte durante il periodo natalizio. Al momento è il 4 gennaio (non è escluso si possa andare qualche giorno più in là) la data ipotizzata per l'assemblea che dovrà deliberare il testo definitivo dell'invito a offrire, da cui i club contano di incassare un miliardo di euro a stagione: poi i soggetti interessati avranno tempo fino a lunedì 22 gennaio per presentare le offerte economiche per i cinque pacchetti, su cui non sono state apportate clamorose novità rispetto al primo bando annullato a giugno.