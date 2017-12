Stadio Roma: al via Conferenza servizi

ROMA, 5 DIC - E' iniziata, nella sede della Regione Lazio in via del Giorgione, la riunione della Conferenza dei servizi sullo stadio della Roma. Quella di oggi dovrebbe essere la seduta decisiva, al termine della quale è atteso il via libera alla maxistruttura di Tor di Valle. Al tavolo i rappresentanti dei quattro enti coinvolti: Campidoglio, Città Metropolitana, Regione Lazio e Stato. Nella sessione odierno, che dovrebbe essere l'ultima e da programma dovrebbe chiudere alle 19, saranno trattate le tematiche - di cruciale importanza - di mobilità, viabilità, infrastrutture e servizi, oltre ai temi residui e a quelli rimasti non trattati nella seduta di ieri.