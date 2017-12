Verona-Genoa, 3 tifosi Hellas denunciati

VERONA, 5 DIC - Tre ultras dell'Hellas Verona tra i 24 e i 18 anni sono stati denunciati dalla Digos della Questura scaligera per possesso di artifizi pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive. Ieri sera, prima dell'inizio della partita del campionato di serie A Verona-Genoa allo stadio Bentegodi, i poliziotti della Digos hanno controllato i tre ultras gialloblù che con il loro atteggiamento sospetto facevano presumere che volessero tendere un agguato alla tifoseria genoana che da lì a poco sarebbe transitata lungo la tangenziale. Dopo un'accurata perquisizione personale, sono stati rinvenuti un fumogeno e due bombe carta. I tre ultras sono stati così accompagnati in Questura e dopo la fotosegnalazione sono stati denunciati. Intanto il Questore di Verona, Ivana Petricca, avvierà il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di "Daspo".