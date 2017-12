B. Conti in Hall of fame calcio italiano

ROMA, 5 DIC - Si arricchisce di altre 10 figure leggendarie la 'Hall of fame del calcio italiano', il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione museo del calcio di Coverciano, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio. Queste le 10 nuove stelle che entreranno a far parte della 'Hall of fame', andando a formare una rosa di 77 nomi nella quale compaiono anche grandi campioni del passato ormai scomparsi: Alessandro Del Piero (giocatore italiano), Ruud Gullit (giocatore straniero), Osvaldo Bagnoli (allenatore italiano), Sergio Campana (dirigente italiano), Bruno Conti (veterano italiano), Elisabetta Vignotto (calciatrice italiana), Stefano Farina, Italo Allodi, Renato Dall'Ara e Arpad Weisz (premi alla memoria). La cerimonia di premiazione si svolgerà nella primavera 2018 e i vincitori saranno chiamati a consegnare un cimelio simbolico della propria carriera che andrà ad arricchire il Museo del calcio a Coverciano.