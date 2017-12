Snai: '2' Napoli a Rotterdam vale 1,33

ROMA, 5 DIC - La missione qualificazione del Napoli agli ottavi di Champions League è delicata, ma possibile, a guardare le quote Snai. Il successo azzurro a Rotterdam, contro un Feyenoord desolatamente a zero punti, è appena a 1,33. Il primo pareggio nel girone vale 5,25, la vittoria s'impenna fino a un improbabile 8,75. Equilibrio, invece, nell'altra sfida del girone tra Manchester City e Shakhtar, in Ucraina: il segno '1' vale 2,60, il '2' segue a 2,75. mentre il pareggio è in lavagna a 3,25.