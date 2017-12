Sterling sogna Real, il City in stand-by

ROMA, 5 DIC - Raheem Sterling, 22enne attaccante del Manchester City, potrebbe cambiare maglia e campionato nel prossimo mercato di gennaio. Lo scrive il Mirror, secondo cui il giocatore non ha ancora accettato il rinnovo contrattuale con il Manchester City, perché aspetta segnali dalla Spagna, in particolare dal Real Madrid. Sterling ha un contratto con i 'citizens' fino al 2020 e avrebbe già ricevuto un'offerta di 18 milioni a stagione da parte dell'attuale club, ma il giocatore - secondo quanto scrive il giornale inglese, tuttavia la notizia è stata ripresa anche dai media spagnoli - ha dato mandato ai propri emissari di bloccare la trattativa per il rinnovo fino alla fase finale dei Monndiali in Russia. In questo momento, Sterling (autore di 13 gol in 18 partite, nell'attuale stagione) spera che il Real Madrid abbia concreti interessi a ingaggiarlo.