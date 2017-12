Casillas nel mirino del Newcastle

ROMA, 5 DIC - Iker Casillas può trasferirsi in Inghilterra, per vestire la maglia del Newcastle, nel prossimo mercato di gennaio, chiudendo così la propria avventura nella Primeira liga, il campionato portoghese. L'ex portiere del Real Madrid, che difende i pali del Porto dal giugno 2015, è uno degli obiettivi di Rafa Benitez, che non ha mai nascosto una certa ammirazione per lui. Secondo la stampa portoghese, Casillas, che negli ultimi tempi è stato 'retrocesso' a secondo di José Sá, è favorevole al proprio trasferimento nella Premier, un campionato che gli è sempre piaciuto. Il Newcastle attualmente occupa la 15/a posizione in classifica e sta vivendo un momento di crisi.