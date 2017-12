Serie A: Verona-Genoa 0-1

VERONA, 4 DIC - Il Genoa vince 1-0 in casa del Verona il match che ha chiuso la 15/a giornata di serie A. Parte forte la squadra di casa che va vicino al gol al 5' quando un cross da destra di Verde assume uno strano effetto e va a colpire la parte superiore della traversa. Il Genoa replica al 18' con Bertolacci la cui conclusione va a sbattere su Pandev che per poco non beffa il portiere. Ed è lo stesso attaccante macedone a portare avanti gli ospiti al 47' dopo un cross dalla sinistra di Taarabt smorzato da Bertolacci. L'azione è però viziata da un fuorigioco di Taarabt non rilevato. Al 58' il Verona va vicino al pari con Cerci ma Perin si oppone e devia in angolo. Il Genoa sfiora il 2-0 con Rigoni al 63' che lanciato da Pandev solo davanti a Nicolas manda fuori di un soffio. Dopo 2' il Verona si vede annullare il gol del pari di Bessa per una doppia irregolarità di Cerci (fuorigioco e tocco di mano). Il Genoa sale a 13 punti collocandosi in 15/a posizione, Verona 19/o e penultimo a quota 9.