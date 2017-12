Serie B: Perugia-Ascoli 1-0

PERUGIA, 4 DIC - Termina 1-0 il posticipo del 17/o turno di B tra Perugia e Ascoli, un risultato che fa salire gli umbri al decimo posto con 22 punti mentre i marchigiani restano ultimi a 14. In avvio migliore l'approccio della squadra di Fiorin, nei primi 15' pericolosa con Bianchi, Gigliotti e Cinaglia. Poco incisivo il Perugia, che si sblocca al 23' con un sinistro dalla distanza di Bandinelli parato da Lanni. L'occasione più ghiotta per i Grifoni al 28' in contropiede: Buonaiuto è lanciato in area ma spreca con un dribbling di troppo. Nella ripresa gioco confuso da entrambe le parti, con le formazioni raccolte a centrocampo. Per l'Ascoli è Mogos a cercare la scossa, mentre i biancorossi al 66' sfiorano la rete con un potente destro di Colombatto. Breda nel finale tenta la mossa Cerri, e il Perugia cresce trovando la vittoria in pieno recupero con una rete di Falco.