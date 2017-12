Crotone: Nicola, star uniti per salvarci

CROTONE, 4 DIC - Davide Nicola mostra ancora una volta tutta la determinazione insita nel suo carattere. "Se si pensa - dice - che quest'anno, siccome nella passata stagione ci siamo salvati, riusciremo a restare in serie A più facilmente, ci si sbaglia di grosso. Dobbiamo stare uniti per costruirci anche questa salvezza". Nicola è chiaro nell'esaminare il periodo no del Crotone. "Non è un momento di crisi. La crisi - dice - si apre quando nessuno sa più dov'è. Oggi abbiamo fatto un passo indietro nella qualità mentale di approccio al secondo tempo. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia e ci siamo disuniti, permettendo all'Udinese di segnare due volte. Abbiamo ragionato, insomma, alla 'o la va o la spacca'".