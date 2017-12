Udinese: Oddo, vittoria giusta

CROTONE, 4 DIC - Sfatato il tabù 'Ezio Scida' per Massimo Oddo, che esce vincente per la prima volta contro il Crotone. "Questo è un campo difficile - dice ai giornalisti - ed io avevo avvisato i ragazzi. Abbiamo sofferto all'inizio, ma poi mostrato compattezza e determinazione. Vittoria giusta, ma il risultato finale é forse eccessivo per il Crotone". Il tecnico dell'Udinese spiega la scelta di Maxi Lopez come titolare. "Mi ha convinto - dice - in Coppa Italia. Non sono un mago, c'è stata la reazione per il cambio del tecnico, ma il difficile viene adesso. Oggi dovevamo fare una gara da squadra compatta. Sono arrivato da una settimana e per ora ho dato pochi concetti di gioco per non mandare in confusione i ragazzi. Abbiamo puntato sulla compattezza e su 'San Maxi Lopez', 'San Lasagna' e 'San Perica'".