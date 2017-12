Milan, a Gattuso il Tapiro d'Oro

MILANO, 4 DIC - Tapiro d'Oro per Rino Gattuso, all'indomani del debutto sulla panchina del Milan, rovinato nei minuti di recupero dal gol del portiere del Benevento che ha regalato alla sua squadra il primo punto in Serie A. "Solo con la lotta non si va da nessuna parte, bisogna giocare da squadra e vincere le partite", ha detto il nuovo allenatore rossonero a Valerio Staffelli, l'inviato di 'Striscia la notizia' che gli ha consegnato il riconoscimento. Quando Staffelli gli ha ricordato che l'ex allenatore milanista Carlo Ancelotti si è detto disponibile a lavorare di nuovo in Serie A, Gattuso ha risposto: "Io ci ho messo un po di tempo per arrivare e sono orgoglioso di rappresentare questa società. Speriamo di rimanerci più a lungo possibile". Gattuso ha accettato il Tapiro e lo ha donato a Fondazione Milan, che lo metterà in palio su Charity Stars, il portale delle aste benefiche.