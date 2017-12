Partnership Inter e scuola calcio Fresi

ROMA, 4 DIC - Nasce una partnership tra Inter e la scuola calcio F6 dell'ex nerazzurro Salvatore Fresi. L'iniziativa, presentata oggi a Salerno e portata avanti in sintonia con il progetto delle leggende nerazzurre Inter Forever capitanato da Francesco Toldo, rientra nell'ambito di Inter Grassroots Program, attività a livello nazionale del Settore Giovanile che annovera già 23 scuole calcio sul territorio italiano. Sarà quindi F6 il punto di riferimento nerazzurro in tutta la Campania. Nel mirino la crescita dei giovani in una regione da sempre patrimonio del calcio professionistico a livello nazionale. Quasi 200 i bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni che partecipano ad oggi alla scuola calcio di Fresi. A illustrare la partnership Toldo, il responsabile del Settore Giovanile Roberto Samaden e il padrone di casa Salvatore Fresi, insieme alle delegazioni di scuole calcio provenienti da tutta la regione. Inter Grassroots Program seleziona le migliori realtà calcistiche a livello giovanile.