Calcio: Brignoli, prima del gol un flash

MILANO, 4 DIC - "Non ero sicuro se andare in area, poi mentre prendevo posizione mi è passato davanti un flash, il gol che avrei fatto dieci secondi dopo. L'ho visto prima nella mia testa e poi è andata bene. Ho colpito con la nuca, non ho neanche visto la palla entrare". All'indomani della rete con cui ha regalato al Benevento il primo punto in Serie A, il portiere Alberto Brignoli è ancora emozionato nel raccontare la prodezza che ha rovinato il debutto di Gattuso sulla panchina del Milan. "Penso che Gattuso abbia rosicato, dai ci sta, al 95'...", ha notato Brignoli, ospite di '105 Friends' su Radio 105, raccontando di essere stato inondato di messaggi. "Quanti? Non so di preciso, ieri prima della partita avevo 5-6 mila follower su Instagram, ora sono 31-32 mila". Non nasconde l'ambizione di tornare alla Juventus, che lo ha acquistato tre anni fa, cedendolo in prestito a varie squadre. "Ci sono Gigi (Buffon, ndr), Szczesny. Ho la fortuna di essere di proprietà della Juve e spero di tornarci".