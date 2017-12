Ghoulam, vivo il Napoli da tifoso

NAPOLI, 4 DIC - "Da quando sono fermo vivo il Napoli da tifoso e quindi soffro per le sconfitte. Ma abbiamo perso due volte nelle ultime 50 partite in campionato e so che dopo le sconfitte torniamo sempre più forti". Lo ha detto il terzino sinistro del Napoli Faouzi Ghoulam commentando il ko con la Juventus e il sorpasso in classifica da parte dell'Inter. "Non mi piace non essere protagonista in campo e nel gruppo - ha aggiunto l'algerino che sta recuperando dopo il ko al ginocchio - sono diventato un osservatore. Peccato aver perso il primato in classifica, mi sento vicino ai tifosi in questo. Avversario scudetto tra Juve e Inter? Pensiamo a noi". Ghoulam non è sbilanciato sulla data del suo rientro in campo: "Non so, speriamo presto - ha risposto - Abbiamo uno staff medico di eccellenza, sono qui da quattro anni e per fortuna avevo lavorato poco con loro perché avevo avuto pochi infortuni. Tornerò in campo quando mi diranno che sono ok. E non vedo l'ora di tornare per dare un aiuto alla squadra".