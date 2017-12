Milik, prestito? Credo resterò

NAPOLI, 4 DIC - "E' troppo presto per dire dove sarò a gennaio, facciamo prima un punto con il direttore sportivo e l'allenatore e troviamo la soluzione migliore. Credo che resterò a Napoli ma tutto può cambiare". Lo ha detto Arek Milik nel corso della presentazione del calendario 2018 del Napoli. "Lavoro e mi concentro ogni giorno per rientrare in campo - ha aggiunto Milik parlando della sua convalescenza dopo l'intervento al ginocchio - ho un data in testa per tornare a giocare ma la tengo per me".