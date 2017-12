Milik, su calendario segno data scudetto

NAPOLI, 4 DIC - "Il calendario del Napoli? Il mese importante è maggio, in particolare il venti, quando all'ultima partita con il Crotone in cui potremmo festeggiare lo scudetto". Lo ha detto Arek Milik nel corso della presentazione del calendario del Napoli. "Per me e per tutti i compagni - ha aggiunto l'attaccante polacco che è in convalescenza dopo l'intervento al ginocchio - vincere lo scudetto è l'obiettivo. la strada è lunga noi faremo tutto per vincerlo perché è il nostro sogno, sappiamo quanto ė importante per la città ma anche per noi calciatori".