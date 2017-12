De Rossi,Genoa?Chiesto scusa,ora Qarabag

ROMA, 04 DIC - "La manata a Lapadula? Ho chiesto scusa, di più non posso fare, quindi mi concentro sulle prossime partite e quella che abbiamo domani è davvero importante. Pensare a quanto accaduto col Genoa non aiuterà né me né i miei compagni". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa alla viglia dell'impegno in Champions League col Qarabag che può garantire ai giallorossi il passaggio agli ottavi di finale.