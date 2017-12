Malagò, gol Brignoli spot per il calcio

ROMA, 04 DIC - "Il gol di Brignoli è uno spot per il calcio in assoluto. Sarà rimbalzato su tutte le tv e i social. Anche perché c'è stata una doppia combinazione, il Benevento che mai aveva fatto un punto in Serie A e il Milan club di prestigio planetario". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la rete al 95' del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, che ieri ha portato il primo punto in Serie A dei sanniti contro il Milan. "Tutto amplificato all'ennesima potenza - aggiunge Malagò a margine della consegna dei Premi Ussi-Coni 2017 al Salone d'Onore - è la forza di questo sport, che malgrado i problemi e le criticità, episodi del genere riportano al bello e alle emozioni, che sicuramente aiutano".