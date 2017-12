Moratti, Inter lo scudetto è possibile

MILANO, 04 DIC - ''Al di là del fatto che l'Inter parte sempre per vincere lo scudetto, mi sembra che in questo caso ci siano le basi sulle quali lavorare e quindi pensare che il titolo è possibile''. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a Premium Sport, esulta per il primo posto conquistato dalla squadra nerazzurra dopo la vittoria sul Chievo per 5-0 una partita ''bellissima in cui l'Inter ha giocato veramente bene''. Sabato ci sarà la sfida contro la Juventus, uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri. ''Sarà una gran bella partita. Tutte e due le squadre - dice Moratti - giocano bene, hanno carattere e hanno ambizione. Verrà fuori una partita bellissima''. Luciano Spalletti sta portando l'Inter ha ottenere grandi risultati ma l'ex patron non vuole far paragoni con tecnici del passato: ''Son tutti allenatori diversi, ciascuno col loro carattere e il modo. Spalletti è molto bravo, sinceramente''.