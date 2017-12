Vigorito 'Premio Brignoli è gioia gente'

ROMA, 4 DIC - ''Brignoli ha avuto la grande gioia di far parte di una favola. Quando uno di noi viene ricompensato con la gioia e il sorriso della gente è la cosa più importante''. Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, glissa così sull'ipotesi di assegnare un premio al suo portiere e al resto della squadra dopo l'impresa del pari al 95' conto il Milan: ''Brignoli è un ragazzo di grande sensibilità e - aggiunge ai microfoni di Radio anch'io lo sport - io sono convinto che questo sia il miglior premio che potesse avere. E' un premio che conserverà nella memoria del cuore, è li che si conservano questi sentimenti''. E un premio alla squadra? ''Non ricordo premi - conclude Vigorito - per fare il proprio dovere e il proprio lavoro''.