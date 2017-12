'Juve-Inter? Con Var vincerà più forte'

ROMA, 4 DIC - ''Juve-Inter sarà una partita combattuta e alla fine vincerà lo spettacolo. Con la Var vince la squadra più forte, non ci sono più scuse e sospetti. La Var aiuterà lo spettacolo''. Parola dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, Francesco Toldo, secondo cui la squadra nerazzurra prima in classifica ''non è solo Spalletti, ma una sinergia tra società e giocatori. I giocatori dell'Inter sono forti, lo dice lo stesso Spalletti''. Poi Toldo, autore di un gol in un lontano Inter-Juve dell'ottobre 2002, si emoziona parlando dell'impresa del portiere Brignoli del Benevento autore del gol del 2-2 contro il Milan: ''la convinzione del portiere è stata forte, si vede che voleva anticipare tutti. Tutta l'Italia calcistica è stata con lui e con il Benevento come fosse una favola calcistica. Ho provato una grande felicità nel vedere Brignoli, è l'essenza del calcio. Da oggi in avanti ci saranno molti più ragazzi che vorranno fare il portiere''.