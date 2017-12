Figc: Tommasi 'oggi non sono candidato'

ROMA, 4 DIC - ''Il calcio italiano è arrivato a questo punto perché il progetto sportivo è passato in secondo piano dal settore giovanile alla Serie A''. Il presidente dell'associazione italiana calciatori, Damiamo Tommasi, ai microfoni di radio anch'io lo sport commenta così le parole di Francesco Totti che lo vorrebbe al comando della Federcalcio: '' oggi non sono candidato, nessuno mi ha candidato e le parole di Totti sono le parole di un amico. La federazione ha bisogno di persone che diano concretezza al progetto sportivo. Le parole di Totti sono le parole di un amico, ma non so quanto visto che il prossimo presidente della federazione ha una grande responsabilità. La nuova federazione - ribadisce Tommasi - dovrà partire da un progetto sportivo''. L'ipotesi commissario? ''Il commissario deve intervenire se ci sono i requisiti, pensare al commissario come unica soluzione ci potrebbe far trovare impreparati nel caso non potesse arrivare''.