Lazio: Milinkovic, una vittoria che pesa

ROMA, 3 DIC - "Eravamo sotto di un gol, siamo riusciti a pareggiare, eravamo arrivati a Genova per prenderci i tre punti: abbiamo dato tutto e vinto. E' una bella vittoria, importante, perché viene dopo due sfide in cui non avevamo vinto. Inzaghi voleva togliermi prima del gol per un fastidio muscolare? Lui voleva il cambio, ma io no. Ho sentito un problema all'adduttore, ma volevo continuare fino alla fine". Così Sergej Milinkovic-Savic, il centrocampista della Lazio che ha siglato il gol del momentaneo 1-1 sul campo della Sampdoria. "Cosa ho detto alla panchina dopo il gol di Caicedo? Sapevo che non era fuorigioco, perché c'era un difensore più avanti. Obiettivo Champions? Sì, certo, quello è l'obiettivo finale", conclude.