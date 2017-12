Lazio:Inzaghi,vogliamo restare in Europa

ROMA, 3 DIC - "Non posso rimproverare nulla ai giocatori. Abbiamo disputato un'ottima partita, potevamo essere già in vantaggio nel primo tempo. Siamo andati sotto per un nostro errore, ma siamo stati bravi a reagire e a vincere in un campo molto difficile. Altro episodio dubbio in area di rigore? Non ci sono problemi con la Var, ma dispiace che bisogna ogni volta rallentare l'esultanza". Così Simone Inzaghi commenta la vittoria della Lazio in trasferta contro la Sampdoria. "Ho giocato tanti anni, bastava solo guardare l'assistente per sapere se era gol o meno - aggiunge -. E' una questione di abitudine, dobbiamo farlo tutti. Probabilmente c'era un rigore per noi, è un periodo che ci gira storto, dovremo migliorare anche questa cosa della Var. Per noi questo era un rigore importante e non si riesce ancora a capire il rigore che hanno dato alla Fiorentina la settimana scorsa". "Europa League quasi in cassaforte? Noi abbiamo l'obiettivo di restare in Europa", conclude.