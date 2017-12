Vale Rossi a Spalletti,fammi giocare ala

MILANO, 3 DIC - "Mister, se ha bisogno, io sono a disposizione: posso giocare, sono una buona ala sinistra". Valentino Rossi si propone a Luciano Spalletti in un simpatico siparietto, dopo la vittoria dell'Inter sul Chievo e il successo del pilota di Tavullia per la sesta volta al Monza Rally show. "Purtroppo - ha risposto Spalletti, con un sorriso - su quella fascia c'è Perisic, ti conviene sterzare da qualche altra parte. Ti aspettiamo comunque ad Appiano per spiegarci il segreto dei tuoi sorpassi". Sotto la guida di Spalletti, l'Inter è riuscita a tornare in vetta al campionato mostrando uno spirito da grande che da tempo non si vedeva. E anche Valentino Rossi è convinto che i nerazzurri potranno ottenere risultati importanti: "Sono molto contento che l'Inter abbiamo vinto e che sia prima in classifica. Ho sempre avuto fiducia in questa squadra negli ultimi due anni. Abbiamo giocatori forti, poi ho molta fiducia in Spalletti, penso possa portare l'Inter ad alti livelli".