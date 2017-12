Premier: City col brivido, West Ham ko

ROMA, 3 DIC - Josè Mourinho chiama e Josep Guardiola risponde. Vittoria col brivido, ma importantissima, per il Manchester City, dopo che i 'cugini' dello United, strapazzando ieri l'Arsenal, si erano avvicinati pericolosamente in classifica, arrivando a -5. Stasera, nel posticipo della 15/a giornata della Premier League, i 'citizens' hanno ristabilito le gerarchie, riguadagnando un confortevole +8 sui 'Red devils'. Il 2-1 al West Ham United è stato soffertissimo fino alla fine: i padroni di casa si sono imposti in rimonta, dopo il vantaggio dell'italiano Ogbonna per gli ospiti, su assist di Cresswell, al 44' del primo tempo. Otamendi ha pareggiato al 12' della ripresa, su suggerimento di Gabriel Jesus, subentrato a Danilo. Al 38' ci ha pensato David Silva a spezzare l'equilibrio, regalando il 14/o successo in 15 partite ai 'suoi'. Adesso in classifica City a 43 punti, lo United a 35.