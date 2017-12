Liga: Valencia frena, Barca più lontano

ROMA, 3 DIC - Brusca frenata del Valencia che perde l'occasione di avvicinarsi al Barcellona, nella classifica della Liga. La squadra di Marcelino, nella 14/a giornata, è stata sconfitta per 1-0 sul campo del Getafe: ha deciso il match la rete realizzata al 21' della ripresa di Bergara. Dopo il ko dei 'pipistrelli', conti alla mano e malgrado il pareggio di ieri in casa con il Velta Vigo dell'ex Unzue, il Barcellona capolista guadagna un punto e si porta a +5 (36 lunghezze contro le 31 del Valencia) sui rivali. A guadagnarci di più è l'Atletico Madrid, vittorioso in casa, che adesso segue il Valencia a un solo punto, mentre il Real Madrid è a 28.