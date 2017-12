Perisic: Spalletti decisivo per rimanere

ROMA, 3 DIC - "Prima tripletta all'Inter? Non è importante chi fa gol, conta solo la squadra. Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così". A parlare è Ivan Perisic, autore della tripletta con cui l'Inter ha travolto il Chievo. "Abbiamo aspettato tanto questo momento - le sue parole a Premium - Ora dobbiamo andare a Torino per fare un buon risultato e cercare di vincere. Il segreto di Spalletti? Per lui tutti i giocatori sono importanti e questo l'abbiamo visto oggi, in questa gara hanno giocato alcuni giocatori che avevano avuto poco spazio e hanno fatto benissimo. Siamo contenti e dobbiamo continuare così. Spalletti fondamentale per convincermi a restare? E' stato importantissimo".