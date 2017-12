Maran: trovato Inter in giorno sbagliato

ROMA, 3 DIC - "Credo che l'Inter abbia messo in campo una grande prestazione che ha accentuato le nostre difficoltà. Dovevamo fare meglio, abbiamo concesso troppe occasioni e questo non va bene". E' sconsolato il tecnico Rolando Maran, uscito da San Siro con 5 reti incassate. "L'Inter è sicuramente la squadra che ci ha messo di più in difficoltà. Ha avuto grande equilibrio e un impatto fisico notevole, poi avevano un grande obiettivo davanti e questo ha aumentato tutto: li abbiamo incontrati nella giornata sbagliata. Noi però non siamo stati quelli che siamo di solito".