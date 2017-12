Donadoni: "Peccato mortale se perdevamo"

BOLOGNA, 3 DIC - "Perdere oggi sarebbe stato l'ennesimo peccato mortale". E' in questa battuta la sintesi di Bologna-Cagliari, secondo Roberto Donadoni. L'allenatore degli emiliani si porta a casa la reazione del secondo tempo, ma ha il rammarico di un gol preso nel finire dei primi 45'. "Siamo stati troppo statici, pigri nell'andare a recuperare. Dobbiamo essere più reattivi, invece nell'occasione siamo ripartiti con la velocità della crescita delle unghie...', ha detto. Nella ripresa il Bologna è cresciuto "e, pur senza tanta lucidità - ha continuato Donadoni - abbiamo spinto noi: è stata positiva la voglia di non mollare. La reazione è stata giusta, ora dobbiamo dare continuità". Per il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, il risultato alla fine è stato giusto. "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo - ha spiegato - e poi abbiamo avuto anche chance per segnare il raddoppio. Dopo il Bologna è venuto fuori, anche con le qualità dei giocatori. Ma sono soddisfatto, credo che questa sia la strada da percorrere".