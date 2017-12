Germania:Boateng in gol contro Eintracht

BERLINO, 3 DIC - Esordio con rete per Kevin-Prince Boateng, al ritorno in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Il destino ha voluto che l'ex milanista abbia segnato contro la squadra della sua città, e in cui ha cominciato a giocare da professionista, l'Hertha Berlino. Ovvio quindi che non abbia esultato dopo aver realizzato, al 35' della ripresa il punto dell'1-2, che poi è stato anche il risultato finale. Gli altri due gol erano stati segnati da Selke al 15' pt per l'Hertha e da Wolf dieci minuti dopo per l'Hertha. Ora la squadra di Francoforte è ottava in classifica, mentre quella della capitale è undicesima.