Matuidi: "Vittoria segnale a campionato"

TORINO, 3 DIC - Con la vittoria di Napoli "abbiamo lanciato un messaggio chiaro: la Juve c'è, è forte ed è in corsa per lo scudetto". Parola di Blaise Matuidi, due giorni dopo il successo del San Paolo: "Non era una partita decisiva - specifica il francese - ma era importante, e vincere è stato un valore aggiunto per noi e per il nostro cammino in campionato. Lavoriamo quotidianamente per migliorare, la stagione è ancora lunga".