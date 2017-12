Matuidi: "La Juve può vincere ad Atene"

TORINO, 3 DIC - "Dobbiamo pensare solo a scendere in campo per vincere". Questo il piano partita di Blaise Matuidi, in vista della sfida di martedì ad Atene contro l'Olympiacos, partita decisiva per la Juventus che punta alla conquista degli ottavi di finale. "Andiamo al Pireo per fare il nostro gioco - ha spiegato, ai microfoni di Sky - contro una squadra difficile da affrontare: abbiamo le potenzialità per conquistare i tre punti decisivi".