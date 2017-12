Calcio: Avellino-Carpi 1-1

AVELLINO, 3 DIC - L'Avellino non sa più vincere e anche contro il Carpi deve dividere la posta: dopo essere passata in vantaggio con l'ex Molina (10'), deve subire il pareggio di Mbakogu (78') e rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria che manca dai tre punti conquistati il 24 ottobre scorso contro la Pro Vercelli. Subito avanti i padroni di casa con Molina bravo dal limite a ribadire in rete una respinta della difesa del Carpi su conclusione di Bidaoui. Poi più niente. Fino alla rete del pareggio con Mbakogu che sottomisura anticipa Ngawa e mette alle spalle di Radu. L'Avellino, dalla rocambolesca sconfitta nel derby contro la Salernitana, sembra aver smarrito certezze e convinzioni a cui si accompagna una evidente scarsa brillantezza atletica. Adesso i bianco-verdi di Novellino stazionano due punti sopra la zona play out, mentre si allungano le distanze da quella play off. Ed i tifosi hanno a lungo fischiato i propri calciatori senza risparmiare anche il tecnico Novellino.