Spalletti "brava Inter, strada è giusta"

ROMA, 3 DIC - "La strada è quella giusta. La squadra ha cominciato bene e ha proseguito benissimo, c'è poco da dire, se non 'bravi!'". Così Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport commenta il primato solitario dell'Inter. "Ora troviamo il cavillo per migliorare qualcosa - aggiunge il tecnico -. Questi sono tre punti importanti contro un grande Chievo che non ha trovato le giuste distanze". Il primato è anche la dimostrazione che la rosa dell'Inter è all'altezza. "Sì, ma io non ho mai bocciato nessuno", dice Spalletti.